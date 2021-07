Encuentran el cuerpo de la fotógrafa Graciela Cattarossi entre los escombros del edificio de Miami: murió junto a su hija

La historia detrás del hallazgo de la pequeña Stella ha conmocionado a toda la población. Su padre, Enrique Arango, es miembro del cuerpo de bomberos de Miami desde hace diez años, y cuando se produjo el fatal accidente no dudó en acudir a las tareas de rescate aunque no estaba asignado. Su empeño por encontrar con vida a su hija no cesaba hasta que se produjo el triste desenlace: encontró el cadáver de su pequeña el pasado jueves.