La jefa de guion culpa al asistente de dirección del accidente de Alec Baldwin: “Es responsable”

El padre de la víctima , Anatoly Androsovych, ha sido uno de los primeros en pronunciarse sobre el accidente en el que ha perdido a su hija de 42 años. Roto de dolor, el hombre ha querido dejar claro que Alec Baldwin no fue el responsable de la muerte de la directora.

En la grabación, de poco más de tres minutos, se escucha cómo la mujer desesperada cuenta lo sucedido y no es capaz de aclarar si la pistola que se ha disparado es de balas reales o no.

Cuando su solicitud de ayuda estaba siendo procesada, se oye a la supervisora, Mamie Mitchell, muy nerviosa, hablar con alguien con quien estaba en el rodaje. En esos momentos se le escucha quejarse del ayudante de dirección, responsabilizándole de lo sucedido: “Este maldito AD [asistente de dirección] me gritó en el almuerzo preguntando por las revisiones. Se supone que debe revisar las armas. Es responsable de lo que pasó ”, aseguraba, según recoge Russia Today.

La armera admitió que no estaba segura de estar lista para el trabajo en una entrevista antes de que comenzara el rodaje de la película: "Casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de estar lista, pero al hacerlo, fue muy bien", señaló en una entrevista recogida por Daily Mail.