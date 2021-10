El padre de Halyna, sobre el accidente en el que ha muerto su hija: "No responsabilizo a Alec Baldwin"

Anatoly Androsovych ha hablado, roto de dolor por la trágica perdida. El hombre ha querido dejar claro que Alec Baldwin no fue el responsable de la muerte de la directora.

Para Anatoly, los responsables son los miembros del equipo de armería de la película, que tenían que supervisar las armas , y que fueron los responsables de que al actor se le entregase un arma que estaba cargada: "No responsabilizo a Alec Baldwin, es responsabilidad de las personas de utilería que manejan las armas".

El padre de Halyna ha narrado los dolorosos momentos que están viviendo en su familia: "Todavía no podemos creer que Halyna esté muerta y que su madre se esté volviendo loca de dolor". Además, también ha hecho hincapié en el sufrimiento del hijo de la víctima, que está " perdido sin su madre".

Anatoly no es el único que ha querido eximir de responsabilidad a Baldwin. Su familia también le ha mandado un mensaje de apoyo en estos duros momentos, al igual que su amigo Santiago Segura.

Horas después del fatal incidente ya se ha conocido que fue un asistente de dirección, Dave Halls, el que le entregó el arma al actor , de 63 años, asegurándole que no estaba cargada con munición real. Según una orden de la investigación policial en curso, Dave Halls cogió el arma del carro, creyendo que estaba descargada, y se la llevó a Alec.

La armera admitió que no estaba segura de estar lista para el trabajo en una entrevista antes de que comenzara el rodaje de la película: "Casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de estar lista, pero al hacerlo, fue muy bien".