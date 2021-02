Con la proliferación del teletrabajo por la pandemia se ha vuelto a poner de moda el concepto del nómada digital , ese profesional que no tiene problemas para la movilidad geográfica porque sólo necesita de un portátil y una conexión a Internet para trabajar. La crisis del covid nos ha vuelto a muchos nómadas digitales y son muchos los países que proporcionan un 'pasaporte' especial para atraer este tipo de profesionales. Antes, el concepto de nómada digital se aplicaba, sobre todo, a profesionales de internet, a freelances, pero también a trabajadores por cuenta ajena cuyas compañías no requerían de la presencia física , y permitía sin problemas la movilidad geográfica. Ahora, tras pasarnos al teletrabajo, muchos de nosotros podemos ser nómadas digitales y trabajar desde otros países.

¿Qué es el pasaporte nómada?

Los profesionales que no necesitan estar en una oficina o un lugar físico concreto para desarrollar su trabajo pueden optar por viajar y trabajar desde cualquier sitio del mundo. Pero para esto normalmente siempre había una pega, y es que sin un contrato de trabajo en el país de destino, una carta de recomendación o un lugar de residencia, no se suele obtener más que un visado de turista que, en el mejor de los casos, te permite permanecer 90 días en el país . Además, muchos países excluyen literalmente la posibilidad de trabajar para poder extender esta visa temporal destinada al turismo. Por este motivo, desde hace algunos años, algunos países comenzaron a tramitar el llamado 'pasaporte nómada' o 'visado para nómadas digitales' . Este visado es diferente al de turistas, está destinado a personas que quieren trabajar desde el país pero para empresas de internet, empresas multinacionales o, en todo caso, con sede en otro país, y p ermite estancias más largas que el visado de turistas. Estas estancias pueden llegar hasta los 12 meses . Cada vez más países están creando esta figura del visado para nómadas digitales, para intenta atraer a estos profesionales y al dinero que genera que vivan en el país durante un tiempo.

¿Qué países ofrecen visados para nómadas digitales?

No son demasiados los países que ofrecen este tipo de visados especiales, pero cada vez son más. Sobre todo ha crecido la cifra en este último año, cuando la pandemia del coronavirus ha obligado a la gente a tele trabajar. La mayor parte de ellos están en Europa, lo cual está muy bien para el resto de habitantes del planeta, ya que a nosotros no nos beneficia en nada, ya que por ser ciudadanos europeos no necesitamos pasaporte o visado para viajar o trabajar entre los países de la Unión.



En Europa tienen visados para nómadas digitales en Croacia, Estonia, República Checa, Alemania, Portugal, Georgia o Noruega. Además, en todos los países de la Unión Europea existe la llamada Tarjeta Azul, un sistema de visado para los trabajadores altamente cualificados, al que se pueden acoger los 'nómadas digitales' en la mayoría de los casos.



Fuera de la Unión Europea cuentan con visados para nómadas digitales en países como Argentina, Costa Rica, México Australia, Tailandia, Barbados, Bermudas y algunos estados de EE.UU, como Oklahoma, Vermont o Alabama.