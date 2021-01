Última hora: toma de posesión de Joe Biden como Presidente de Estados Unidos

Joe Biden se va a convertir hoy en el Presidente número 46 de los Estados Unidos de América , en una ceremonia de posesión muy distinta a todas las anteriores. Primero porque el presidente saliente, Donald Trump, no acudirá a la celebración para dar el testigo a su sucesor y, segundo, porque la capital del país está literalmente tomada por el ejército, ante la amenaza de nuevos altercados por parte de los seguidores de Trump. Sigue aquí toda la información de la toma de posesión de Joe Biden en directo:

18:00 Biden: "Prometo ser el Presidente para todos los estadounidenses” Tras ser proclamado Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ha comenzado su discurso de investidura donde ha puesto el foco en intentar unir a los estadounidenses, divididos como nunca por la polarización política. “Empecemos a ayudarnos, a curarnos, los unos a los otros. Cada desacuerdo no puede ser una llamada la guerra total. No podemos dejarnos llevar por la violencia”, ha manifestado.

“Se que somos mucho mejor de lo que hemos visto en los últimos días. Aquí bajo la sombra del capitolio, donde América se comprometió a acabar con la Guerra Civil, tenemos que comprometernos también”.



“Bajo la sombra de este Capitolio también se realizó hace años una enrome manifestación para reclamar unos derechos que se les negaban a una pasarte de este país. Ahora que vemos a una vicepresidenta como Kamala Harris, no me digáis que las cosas no pueden cambiar”