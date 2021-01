El llanto de Joe Biden en su último discurso antes de trasladarse a Washington para ser presidente

Joe Biden no ha podido contener ni las lágrimas ni la emoción en su último discurso antes de trasladarse a Washington. Dentro de unas horas se convertirá en el nuevo presidente de los Estados Unidos : lo hará en una ciudad blindada y en una ceremonia insólita.

Donald Trump no acudirá a la ceremonia del nuevo cargo. Hasta el último momento ha ignorado a su sucesor y ha mandado un mensaje a sus seguidores. "Hicimos lo que vinimos a hacer y mucho más", destacó en su última comparecencia.

España ofrece a Biden "cooperación, diálogo y entendimiento"

No obstante, también se mostró cauta: "No debemos, o más bien, no podemos, dar por sentado que las cosas serán como antes. Hay que repensar y, sobre todo, dotar de un nuevo objetivo estratégico compartido a la relación transatlántica". También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su total disposición a colaborar con Biden en un sistema de gobernanza global más justo, sostenible e inclusivo.