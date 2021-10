Horas críticas en Los Llanos de Aridane por el volcán de La Palma: "Todos tenemos el corazón encogido hasta ver qué camino toma la lava"

La lava ya ha engullido un supermercado, la gasolinera, una farmacia y la sede de la asociación de vecinos, y el colegio también está gravemente afectado aunque una parte sigue en pie. Hernández asegura que lo que pasó en Todoque no se va a olvidar "nunca" y el deseo es que La Laguna no corra la misma suerte, aunque reconoce que la llegada de la lava a la arteria principal del barrio «es un símbolo» que afecta mucho a los ciudadanos --algo más de 1.500-- por más que muchas viviendas y edificaciones puedan salvarse. Así, espera, tal y como confían en la dirección del Pevolca, que la nueva colada creada este jueves por unión siga su curso hasta el mar por el suroeste de la montaña y se una a otra que se encuentra a unos 120 metros de la costa y así no tome rumbo noroeste en dirección a la carretera de la costa de Tazacorte. No obstante, Hernández apunta que las coladas están bastante ralentizadas en las últimas horas.