Empujones entre los diputados de Vox y C's por un sitio en el Congreso: Así arranca la decimocuarta legislatura

Hoy arranca la decimocuarta Legislatura , salida de las elecciones del pasado 10 de noviembre. Se constituyen las Cortes pero todavía no hay fecha para la investidura por la fuerte división entre partidos, una fragmentación que ha sido puesta tristemente en evidencia por los diputados de Vox y Ciudadanos que han entrado a empujones en el hemiciclo. De momento, lo único que parece claro es que en la presidencia del Congreso estará de nuevo Meritxell Batet y en la del Senado se estrenará Pilar Llop.

Los diputados de Junts per Catalunya le han quitado los sitos a ERC , una imagen que también evidencia la cada vez mayor distancia entre los socios de gobierno en la Generalitat.

Objetivo, una legislatura larga

El objetivo prioritario es que esta legislatura dure más que la anterior y aunque este propósito debería ser fácil no lo parece. PSOE y Unidas Podemos no han conseguido el apoyo de nadie. Ni los canarios, ni ERC, ni de PP y C’s. Puede que no haya Gobierno hasta después de Navidades. La anterior legislatura duró solo siete meses.