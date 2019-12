Iglesias se puede quedar sin regalo para Nochebuena: Sánchez ya no descarta la investidura en enero

Dijo Iglesias que quería que los españoles pasaran la Nochebuena con un gobierno ya constituido . No parece que ese regalo navideño lo vayan a recibir los españoles. La mala noticia en ciernes se produce después de que ERC haya dejado claro que la cosa va para largo (las elecciones en Cataluña están en el fondo de todo el teatro, porque ERC no se puede permitir ser demasiado fácil, después de que Puigdemont no hable de pactos y de que la CUP los descarte para seguir en la calle) y también el día en el que la portavoz y líder de Ciudadanos en el Congreso , Inés Arrimadas , ha enviado una carta este lunes al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para transmitirle su propuesta de un pacto "constitucionalista y moderado" entre el PSOE, el PP y Cs y pedir una reunión en la que participen Sánchez, el presidente del PP, Pablo Casado, y ella misma.

En la misiva, Arrimadas propone a Sánchez la que considera que es "la mejor alternativa para España" , que sería sumar una "mayoría sólida" de 221 escaños, los de PSOE, PP, Cs y Navarra Suma, para desbloquear la formación de un nuevo Ejecutivo. Los grupos "constitucionalistas y moderados " podrían alcanzar un pacto para "impulsar grandes acuerdos de Estado", señala el texto, cuyo contenido ha sido avanzado por la portavoz parlamentaria en rueda de prensa en el Congreso . Arrimadas insta al dirigente socialista a romper con Unidas Podemos y negarse a negociar con los partidos nacionalistas, renunciando a una opción de gobierno que, según dijo él mismo, "no dejaría dormir tranquilos al 95% de los españoles". No parece que Sánchez esté dispuesto a hacerlo en este momento.

Lo que sí ha reconocido es que la investidura podría demorarse a enero, al afirmar que no quiere ponerle ninguna fecha. "El 12 de diciembre, el 20, el 8 de enero. No lo sé", ha indicado después de asegurar que "lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones".