La desescalada del confinamiento en España: fecha en la que se podrán realizar viajes entre provincias

¿Cuándo se podrá viajar a otras provincias?

Los viajes a las zonas de playa, segundas residencias o zonas rurales es una incógnita que se preguntan muchos. Observando las fases que ha decretado el Gobierno de España, viajar entre provincias no se podrá realizar hasta que no se haya llegado a "la nueva normalidad". "No se permitirán los desplazamientos entre provincias hasta que no finalice el proceso de transición hacia la nueva normalidad (es decir, después de la Fase III)", recoge el decreto en el BOE.