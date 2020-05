La lista de las comunidades o provincias que pasan a la fase 1 de la desescalada en España

El 51% de la población española pasará este lunes a la fase 1 de la desescalada. Once comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla, pasan el lunes a la fase 1 de la desescalada y el resto lo hará parcialmente, menos Madrid, que permanecerá en la fase 0. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura, Murcia, así como Canarias y Baleares (se suman todas las islas a las que ya estaban en fase 1 en ambos archipiélagos), son las comunidades que evolucionan íntegramente a la siguiente etapa, además de las ciudades autónomas. Las que pasan parcialmente son Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía. Esto implica que el 51 % de la población pasará el lunes a la fase 1 de la desescalada, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este viernes.

Illa aconseja esperar 14 días para pasar de una fase a otra

Los criterios para pasar de fase y las fechas para pedirlas son claves . Durante todo el estado de alarma, las decisiones que ha tomado el Gobierno se han ido consultando en el Congreso cada 15 días; sin embargo, la desescalada permite que las solicitudes puedan revisarse semana a semana , por lo que las unidades que no hayan avanzado podrán volver a intentarlo el próximo 18 de mayo . El Ministerio puede hacer retroceder también a Comunidades y provincias. Illa ha manifestado que la idea inicial es dejar esperar 14 días para cambiar de fase.

Pasan a la fase 1:

No pasan a la fase 1:



Madrid, Ciudad Real, Toledo. Castilla León no pasa, 26 zonas de salud reciben el paso a la fase 1 tras una discusión intensa: corresponden a Ávila, 6 a Burgos, 3 a León, 1 a Palencia, 1 Salamanca, 3 Valladolid, 7 Zamora, 3 Salamanca y 1 a Soria. Valencia no pasa a la fase uno pero de los 24 departamentos de salud pasa 1 de Castellón, 3 de Valencia y 6 de Alicante. En Andalucia no pasan Málaga y Granada.