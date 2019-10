La entrevista de Pedro Piqueras a Albert Rivera en Informativos Telecinco, íntegra

“Estos días le prometo que veo imágenes, pero lo justo, porquede ver a un padre con su bebé corriendo ante un incendio ; de ver cómo intentan derribar un helicóptero; de ver cómo tiran al suelo a una mujer policía y le pegan una paliza; de ver cómo pintan los negocios de nuestras familias, cómo nos señalan… Pero al final, lo más importante de todo esto es que, porque Cataluña es una región muy importante de este país. Mi tierra, Cataluña había sido un motor de España, no había sido esto.Recuerden lo que era Barcelona y Cataluña: un motor de este país. En cambio, en vez de un motor, hoy es un problema. Yoy que los radicales, que los separatistas, que los incendiarios tomen nuestra ciudad, Barcelona, donde yo nací, y ver estas imágenes… nos hace tanto daño…” ha dicho, lamentando la situación ycomo la figura al frente de la "insurreción".

" Hay que echar a este señor , al señor que llama a la violencia, que llama a echar a la Guardia Civil, que aplaude a los violentos, que a los que están detenidos por terrorismo les aplaude y les apoya”, ha recalcado, antes de apostillar: “Yo quiero un presidente de la Generalitat que sea decente. Quiero que no nos insulte, quiero que no llame a la violencia, quiero que llame al sentido común. Mientras Torra esté ahí tenemos un problema. Yo propongo cesar a Torra. Tenemos instrumentos. El artículo 155 nos permitiría tener un presidente de la Generalitat que respete la ley”.

"Como catalán me he sentido muchas veces abandonado por el Estado”

“Llevo ya demasiados años, y llevamos advirtiendo muchos años muchos catalanes que estamos abandonados, que el Estado no está presente: ni en la educación, ni en la televisión pública… Incluso al frente de los Mossos ha habido gente dando un golpe a la democracia que están siendo juzgados, como el caso de Josep Lluís Trapero. Entonces, el Estado no puede ir desapareciendo de una parte de un país. Cuando un Estado desaparece de una parte de su país, corre el riesgo de que esa parte deje de ser tu país, es decir, que Cataluña deje de ser España. Hoy vemos pueblos y zonas de Cataluña donde es un territorio sin ley: donde hay banderas independentistas, donde no se respeta la Constitución, donde literalmente se queman contenedores y donde hace mucho tiempo que ha desaparecido el Estado".