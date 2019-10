Pablo Casado cara a cara con Piqueras: "Le he pedido al presidente que ponga orden, que no es mucho pedir"

Casado dice que la situación en Cataluña es insostenible y parece una confrontación civil

Pedro Sánchez hablaba en una rueda de prensa para transmitir calma y firmeza, mientras las cargas y el fuego en Cataluña reaparecían. Eso ocurría mientras Casado se encontraba en el plató junto a Pedro Piqueras contemplando conexiones de última hora. "Para qué sale Sánchez, ¿para defender el derecho de manifestación? Debería salir para decir que iba a parar esto. Es insostenible, parece que estamos en una confrontación civil. Y no, no hay desunión, Sánchez cuenta con nuestro apoyo para poner orden", ha dicho Casado. La realidad están tan revuelta que el líder del PP reconoció que estaba de acuerdo con Colau en que Torra no puede estar a la cabeza de las manifestaciones. Ver para creer.

Todo después de una tarde en la que Casado se vio con el presidente en Moncloa. Lo hicieron también Iglesias y Rivera. Para no sacar nada en claro, porque Sánchez no quiere medidas drásticas por ahora mientras la oposición pide poner en marcha la Ley de Seguridad Ciudadana. Así están las cosas, el descontrol en Cataluña ya sea de la mano de los Tsunami Democràtic o de los CDR es evidente.

Lo dicho, Pablo Casado escuchaba al presidente junto a Piqueras en Informativos Telecinco y su respuesta ante la petición de unidad de este era la misma que tras su salida de Moncloa. "Veo a Sánchez sobrepasado por los acontecimientos, estaremos unidos, pero para hacer algo". Porque Sánchez ha vuelto a pedir que la violencia no se imponga a la convivencia y ha prometido "firmeza democrática, unidad de partidos y proporcionalidad", pero no ha convencido a Casado. Ha recordado Sánchez que el legítimo derecho de manifestación no ampara un uso de la violencia por el que no hay motivos y que el gobierno catalán tiene la obligación de evitar la violencia. Y Casado ha respondido que le obligue a que esto ocurra con un requerimiento y poniendo orden porque tiene herramientas legales para hacerlo. Para empezar, ha reiterado, La ley de Seguridad Ciudadana.

Casado ha criticado además que Sánchez no se acordara de los catalanes atemorizados en su mensaje y que hablara solo para una parte de Cataluña. "El Gobierno no garantiza el orden público y la seguridad, yo le he pedido al presidente que ponga orden, que no es mucho pedir".

En este sentido ha señalado que "el jefe de los Mossos es Torra, el hombre de la vía eslovena, el que ha instigado el tsunani democrático. A los violentos hay que aplacarlos con la ley y Torra debe cumplir la ley. Y el Gobierno debe pedirlo con un requerimiento, debe aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana y que Fiscalía actúe. Y eso tiene que hacerlo rompiendo con sus socios en 40 ayuntamientos". Y ese es el problema que ve Casado en Sánchez, que no quiere romper con los que le auparon al poder.

"Esto es insostenible, parece que estamos ante una confrontación civil"

La impresión de ver las conexiones en directo de Informativos Telecinco también ha hecho mella en Casado. "Esto es insostenible, parece que estamos en unan confrontación civil. No pueden estar las fuerzas de seguridad para cargar todos los días y apagar fuegos".

Casado no ha desaprovechado la ocasión para decir que el PP está preparado para tomar las riendas de la situación y ante los mensajes de lealtad del Gobierno ha recordado que "Sánchez escribió un tuit contra las cargas cuando gobernaba el PP algo que nosotros no hemos hecho". Y ha recordado que el 155 no fue más intenso y duradero en la etapa de Rajoy por culpa de la oposición.