El Gobierno cree tener apoyos para sacar adelante presupuestos y un estado alarma que no defenderá Sánchez

Tras insistir en que el estado de alarma es una "herramienta normativa" y no en sí misma la medida de restricción de movimiento, el portavoz de Unidas Podemos ha recordado que Sánchez ya explicó que si se logra controlar la enfermedad antes del 9 de mayo, las medidas de restricción no serán necesarias aunque siga vigente el instrumento jurídico. En consecuencia, la duración de seis meses del estado de alarma es "adecuada". Además, ha asegurado que no le consta que existan negociaciones con los socios de investidura sobre su duración y no ve necesidad de abrir el debate de su duración, respetando su opinión.