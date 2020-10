Illa y no Sánchez defenderá la prórroga del estado de alarma de seis meses en el Congreso

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes pedir una prórroga del estado de alarma

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes pedir una prórroga del estado de alarma ya en vigor de seis meses. La oposición no está de acuerdo con dicha duración El debate sobre el estado de alarma por la pandemia de coronovirus y la prórroga tendrá lugar el próximo jueves, día 29, en el pleno del Congreso, han informado fuentes parlamentarias. Pero no será Sánchez sino Illa quien dará la cara para hacerlo.

A las 9.00 horas comenzará a debatirse ese punto del nuevo orden del día, en el que un integrante del Gobierno, esta vez el ministro de Sanidad, Salvador Illa, intervendrá en el hemiciclo para explicar las razones que han conducido a la declaración de un nuevo estado de alarma. Tras él hablarán los grupos en orden de mayor a menor número de escaños, y cerrará la ronda el principal grupo que forma el Gobierno, el PSOE. La votación se dividirá en dos partes: la de las resoluciones que presenten los grupos, y la autorización del estado de alarma.

Se hará en dos fases: la votación presencial de las resoluciones se llevará a cabo en cuanto acabe el debate, y la de la autorización del estado de alarma al terminar el pleno. Por su parte, el plazo de las votaciones telemáticas se abrirá antes.

El Partido Popular ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no vaya a defender el nuevo estado de alarma ante el Congreso de los Diputados, mientras que no contempla que el Ejecutivo no acepte su propuesta para acortar este periodo a ocho semanas. La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha defendido este martes en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces que declarar seis meses de estado de alarma incumple las condiciones fijadas en la Constitución para esta figura, proporcionalidad y control parlamentario.

Por eso el PP no contempla que su propuesta, por su "lógica" y "sensatez" no sea asumida por el Gobierno y el grupo parlamentario no ha llegado al punto de decidir que votará en ese escenario, donde su posición tornaría en una enmienda. "Estamos en la fase de negociación", ha apuntado Gamarra, quien sin embargo ha reconocido que a día de hoy no están dialogando con el Ejecutivo.

"Tienen la propuesta y si quieren negociar estamos abiertos a negociar", ha señalado, al tiempo que ha sostenido que el período de ocho semanas de estado de alarma "no es objeto de negociación" por ser "un plazo lo suficientemente amplio y flexible". Y por ser "para algo": reformar la ley orgánica de Salud Pública para que las restricciones se puedan adoptar mediante legislación ordinaria y cubrir el "déficit de instrumentos legislativos" que ha juicio del PP ha provocado "la inacción del Gobierno".

Además, Gamarra ha criticado duramente al presidente del Gobierno por no defender el estado de alarma en el Congreso y le han acusado de usar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como "escudo humano".