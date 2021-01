Las imágenes que aterran de La Paz: el ejemplo de la saturación que invade ya muchos hospitales

"La tercera ola no está siendo más explosiva que la primera", según Fernando Simón, aunque "sí se detecten más contagios". Illa cree que con las medidas de restricción de las CCAA se doglegó la segunda ola y confía en hacerlo con la tercera. Los expertos consultados por Informativos Telecinco, en cambio, temen que el descontrol lleguen a un punto de no retorno y apuestan por el confinamiento domiciliario en muchos casos. Ya hay comunidades como Castilla León, Murcia o Andalucía que lo ven inevitable.

En el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá , con 62 pacientes covid ingresados, de ellos 16 en cuidados críticos, la UCI está "casi al límite y todos los días se llevan personal de allí al Zendal", aseguran fuentes sindicales. En el hospital Puerta de Hierro "solo tienen algunas plazas en la UCI quirúrgica y ya tienen preparada la UCI del hospital de campaña", según el sindicato de médicos Amyts. El Hospital del Tajo está "con 41 en planta y 9 en la UCI", frente a los 14 en planta y cuatro en UCI a 30 de diciembre, continúa a misma fuente que añade que en Cirugía general de este hospital en Aranjuez "sólo están operando tumores". También en e l Clínico San Carlos se "ha reducido actividad quirúrgica y la UVI ha vuelto a salir de sus dominios naturales", mientras que en La Princesa se están cancelando cirugías no urgentes y en el Ramón y Cajal aumentaron los ingresos en planta pero la UVI "aún no está fuera de control", de acuerdo en el sindicato médico.

La presidenta Díaz Ayuso ha desmentido las críticas al hospital de Valdebebas, con 222 pacientes de coronavirus, que "ha estado en el foco político desde su comienzo. No se conoce en la historia un hospital público tan criticado", lo que ha llevado incluso a que "muchos profesionales no fueran allí, y ha creado al final una imagen distorsionada", pese a que una mayoría de pacientes "han salido muy satisfechos y agradecidos por la atención". Tras algunas críticas sobre cortes de luz y agua a causa del temporal Filomena, según la Cadena Ser, la presidenta ha reiterado hoy que el Zendal "es un hospital de hospitales que está cuidando de los demás y que ayuda a que otros se descongestionen. Está al servicio de la sanidad pública y para las macrovacunaciones puede ser un lugar muy óptimo para ello".



El panorama lo ve más negro CCOO, que considera que Madrid ha triplicado la incidencia de covid en un mes pero "los próximos quince días el incremento puede ser descomunal y, si hoy las UCI están al 90 por ciento, la semana que viene ya no podrían admitir más ingresos. De hecho, ya están preparando zonas nuevas para pacientes críticos a pesar de que les quitan personal para llevárselo al Zendal, que ya no tiene capacidad para admitir la llegada de más pacientes críticos". De las 1.000 camas previstas en el Zendal (50 de UCI), "solo hay operativas 240, un 25%. La construcción de los espacios aún no se han terminado pero, lo peor de todo, como no hay personal propio y lo sacan de las plantillas de los otros hospitales tampoco hay personal suficiente para atender más capacidad", según CCOO.