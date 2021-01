Coronavirus: Los hospitales se preparan para lo peor y ya se aplazan operaciones

Los datos de la tercera ola de los contagios por coronavirus comienzan a parecerse a las cifras que sufrimos al principio de la pandemia, en aquella primera ola que sufrimos los meses de marzo y abril del año pasado y la presión hospitalaria no para de crecer. Los sanitarios alertan de que comienzan a estar saturados y algunos hospitales del país comienzan a retrasar operaciones no urgentes ante la ocupación de los centros por pacientes covid.



Casi el 40% de las plazas UCI en los hospitales catalanes están ocupados ya por pacientes covid, a pesar del plan de contingencia de esta comunidad. Según datos del ministerio de sanidad son más de 4.200 los pacientes ingresados en esta comunidad, que junto a Valencia y Baleares, casi duplica la media nacional. En los hospitales de la Comunidad Valenciana casi se han duplicado los pacientes covid en un mes. Los expertos aseguran que están aflorando los contagios del día 31 de diciembre y que en unos días veremos los contagios que se produjeron en torno al día 5 y 6 de enero.



En el caso de Baleares hay ya una ocupación covid del 40%, lo que está haciendo que se estén derivando pacientes a otros centros y en la Comunidad de Madrid, con una cifra cercana al 36% de ocupación, comienzan a establecerse prioridades a la hora de ocupar la ucis. La situación no es mejor en Madrid. El 75% de las camas UCI de los hospitales madrileños están ocupadas y un 40% lo ocupan personas afectadas por el coronavirus. La Comunidad de Madrid ha notificado de hecho 5.319 nuevos casos de covid-19 (4.635 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas), 820 más que el miércoles, cuando se registraron 4.499, mientras que los fallecidos en hospitales en un día suben de 31 a 41.