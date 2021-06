La mascarilla no será obligatoria en exteriores, siempre que haya distancia de 1,5 metros entre no convivientes

Este 26 de junio España dice adiós al uso de las mascarillas en exteriores, pero no será en todas las circunstancias, pues el adios a la obligatoriedad de su empleo al aire libre viene acompañado con una serie de condicionantes acordados por el Ministerio de Sanidad tras reunirse con las comundiades autónomas.

Concretamente, se ha fijado que las mascarillas no serán obligatorias en exteriores siempre que haya distancia de 1,5 metros entre no convivientes.

No todas las CCAA están de acuerdo

La medida, no obstante, y como viene siendo habitual, no está exenta de discrepancias, pues no todas las comunidades autónomas están de acuerdos con los términos en que se ha adoptado ni con el planteamiento, siendo varias las que lo consideran prematuro y algunas, como Andalucía que ya han manifestado que seguirán recomendando su uso.