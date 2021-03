Ayuso es conocida por no renunciar a una buena pelea o una buena entrevista en los medios de comunicación. La última que ha protagonizados antes de la convocatoria de elecciones o las mociones de censura, la justicia decidirá, ha sido inaugurando el nuevo programa de María Teresa Campos, 'La Campos móvil' en Telecinco .

Lorquiana y doliente en El Mundo

La polémica foto de Ifema

Ayuso, la Agustina de Aragón del PP madrileño

Los usuarios no han tardado en señalar que la imagen no es la más apropiada para los tiempos que vivimos: la presidenta rodeada de cadáveres en plena pandemia. Una mala elección para unos que se ha convertido en una metáfora de la pésima gestión del coronavirus de Ayuso, para otros. Sin duda un montaje que no ha pasado desapercibido y que ha recibido decenas de respuestas.