Ayuso clausura en el hospital temporal de Ifema rodeada de sanitarios y sin respetar las distancias de seguridad

Críticas desde la oposición

"En las últimas semanas los profesionales han dado el 150 por ciento y si le estamos comiendo terreno al virus es por la tarea heroica de todos los profesionales de Ifema y de otros hospitales a los que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no ha querido acercarse para hacerse la fotografía . Ese colectivo hoy merecen nuestro homenaje", ha dicho el diputado errejonista, que no ha querido acudir a las palabras de la presidenta y el resto de su comitiva.

La oposición ha denunciado también que "Ifema habrá maravillado a sus directores de márketing pero es el síntoma de su fracaso. No hubiera sido necesario abrirlo si no hubieran cerrado tantas camas. Las ONG iban a abrir camas pero no les dejaron porque querían abrir Ifema, desmantelaron el pabellón de Leganés y no aprovecharon el de Alcalá. Ifema es su gran tapadera propagandística. Tiene tres hospitales en Madrid que son más grandes que Ifema y no se siente orgullosa de ellos. Por ejemplo, el Hospital 12 de Octubre ha duplicado sus camas y no le han dedicado ni un minuto".