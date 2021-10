La Palma no puede dejar de mirar a Cumbre Vieja. El volcán de La Palma está en uno de los momentos de mayor intensidad que ha provocado la rotura del cráter principal , causando la unión de dos bocas y aumentando la cantidad de magma discurre ladera abajo.

La nueva lengua de magma y fuego que sale del volcán en Cumbre Vieja desde ayer desciende rumbo al mar por la colada primigenia. Hernández ha explicado que mientras las coladas no fluyan hacia el norte no se verán afectados nuevas zonas. No obstante, eso puede cambiar en cualquier momento si hay un nuevo cambio en el cráter.