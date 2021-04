Varias comunidades autónomas se niegan a multar a los bañistas por no usar mascarillas en la playa

Varias comunidades autónomas no aplicarán la ley que obliga a usar la mascarilla en Semana Santa , en espera de su enmienda . Una de las comunidades que se niega a aplicar esta medida en las playas es Cataluña, que ya ha dicho que no multará a los bañistas que estén sin mascarilla durante estos días de celebración.

Galicia no pondrá multas hasta que se aclare la ley y Comunidad Valenciana propone cambios

Galicia, por ejemplo, dice que no lo cumplirá, que no pondrá multas hasta que no se aclare una ley difusa. La Comunidad Valenciana no está tampoco de acuerdo y propone cambios: que se permita no llevar mascarilla si hay distancia.