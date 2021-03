Clamor contra el uso de mascarillas en la playa: más fatiga pandémica, un sinsentido y un nuevo tropiezo

Canarias entiende que la nueva normativa sobre el uso de mascarilla en espacios públicos no altera las excepciones aprobadas en cada comunidad autónoma, que en el caso de las islas amparan a quien se la quite para tomar el sol en la playa si está en su toalla y las personas que le rodean se encuentran a distancia de seguridad. "Canarias entiende que las normas que ha utilizado hasta ahora siguen estando amparadas por la nueva normativa", ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez (PSOE).

José Luis Jiménez, catedrático de Química de la Universidad de Colorado (EE UU) y autoridad mundial en aerosoles considera en declaraciones al diario Información que la ley “es útil en una ciudad con mucha gente, una terraza. Pero no tan útil en la playa o el campo si se guarda mucha distancia. Lo peor es que la normas ilógicas generan más confusión y resistencia". Y como él opinan muchos. Se ha pasado de no considerar la mascarilla necesaria, no promover el uso de las ffp2, a obligar a su uso al aire libre cuando lo que más habría que vigilar es la ventilación de interiores bien hecha, y la mascarilla con los no convivientes sin relajaciones.