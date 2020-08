Expertos aconsejan descansar cada hora en el uso de la mascarilla

"Lo ideal, desde el punto de vista respiratorio, es que cada hora, o incluso cada 45 minutos, se haga un pequeño descanso de cinco o diez minutos , retirando la mascarilla y si es posible descansar entre 30 y 60 minutos después de una jornada de cuatro o cinco horas de mascarilla . Pese a esto, el descanso solo se puede realizar si no se incumple en ningún momento la normativa del uso de la mascarilla", explica el jefe del servicio de neumología de Vithas Xanit Internacional, Gustavo de Luiz.

Hay que recordar que " una mascarilla no reutilizable no debe ser usada más de cuatro horas y debe ser cambiada incluso antes si está húmeda o deteriorada". El especialista insiste también en la necesidad de guardar la mascarilla en un sitio adecuado y libre de gérmenes durante el tiempo que estamos haciendo un descanso de ella.

Otros peligros del uso de la mascarilla

Los expertos también advierten de que el uso de la mascarilla no debe hacernos descuidar otros aspectos básicos de la protección de la salud. la seguridad que aporta la mascarilla puede hacer que minimicemos el peligro de otras conductas, como por ejemplo dar abrazos a nuestros amigos o familiares. O más peligroso: no lavarnos las manos con tanta frecuencia.

Otro problema a tener en cuenta es el nivel de adherencia que tiene la mascarilla en nuestra cara. Todos hemos visto que ciertas personas se la tienen que estar recolocando todo el rato porque se les cae o no se les queda muy fija. El riesgo más común que aparece en los espacios públicos es el de aquellos que creen que vale con proteger la boca. Y no, la mascarilla debe cubrir nariz y boca para evitar al máximo el riesgo de contagio.

La mascarilla es un elemento que puede incomodar al no estar acostumbrados a llevarlo permanentemente. Sobre todo con la llegada del verano y el calor. Es más probable que te toques la cara un mayor número de veces si la llevas puesta que si no, lo que también entraña un cierto riesgo. Además, a la hora de colocársela y quitársela se debe tener sumo cuidado si no nos hemos lavado las manos antes.