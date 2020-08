Geles hidroalcohólicos: Así se usan correctamente

Muchos son los que están concienciados con las medidas higiénicas para combatir el coronavirus, pero no todos lo hacen bien. 'El Programa del Verano' ha hablado con María Enríquez, enfermera, que nos ha explicado cómo utilizar los geles hidroalcohólicos de forma correcta y cómo saber cuáles nos protegen: "Hay que revisar la ficha técnica y comprobar que tenga efecto virucida , teniendo un porcentaje entre el 70% y 90% y que tenga pasada la normativa 14776 que es la específica para tener efecto virucida", ha explicado.

Además, ha aconsejado llevar siempre un gel hidroalcohólico de uso individual : "Siempre es mejor llevar tu gel para no manipular el del establecimiento al que acudas. Lo ideal sería echarte tu propio hidrogel y esperar a que se seque porque antes tampoco está haciendo efecto".

Aunque lo mejor es el lavado de mano correcto, el hidroalcohol tiene una función esencial cuando no podemos hacerlo: "Lo recomendado es el lavado con agua y jabón, pero no siempre vamos a disponer de esta posibilidad. En caso de no ser posible, siempre habrá que utilizar un hidrogel".