Ana Fernández-Sesma, investigadora en EEUU: "Lo difícil será ver cómo reaccionan los vacunados en una segunda ola"

Aunque tengan infección leve, desarrollan anticuerpos

Por último, antes de despedirse, ante una pregunta que mucha gente se hace en referencia a si el calor que llega ahora con el verano mitigará los efectos del coronavirus, Ana Fernández-Sesma ha apuntado que el virus “no suele aumentar con el calor”, pero ha indicado que están viendo que “no parece que disminuya totalmente”: “Ha habido países muy cálidos en los que se ha podido transmitir el virus. No sabemos hasta qué punto va a bajar la velocidad a la que se transmite”, ha señalado.