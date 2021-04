Las falsificaciones se infiltran en el mercado de las mascarillas tras una fuerte demanda de las FFP2

A pesar de que las autoridades sanitarias no recomiendan su uso para la población general , las mascarillas FFP2 se han convertido en las más solicitadas con una demanda disparada durante la tercera ola de contagios. A medida que la utilización de este producto higiénico sanitario crecía en popularidad, el número de falsificaciones detectadas en el mercado también ha experimentado un aumento considerable .

Ahora que las autoridades sanitarias han ampliado la obligatoriedad de su uso también en espacios abiertos, muchos se debaten de nuevo entre qué mascarillas adquirir. Después de que dejáramos atrás la etapa de escasez en la que muchos tuvieron que recurrir a remedios caseros para protegerse del virus, el mercado se llena ahora con mascarillas de todo tipo . Sin embargo, no todas son recomendables ni tampoco todas nos protegen frente al virus.

¿Cómo saber si una mascarilla está homologada o no?

Tal y como alertan los expertos, la comercialización de mascarillas no homologadas puede albergar grandes riesgos para la salud que van más allá de la simple estafa al consumidor. Por una parte, las mascarillas que no están homologadas no tienen la misma protección que las que cuentan con el certificado de calidad de la UE. Por otra parte, estos productos pseudosanitarios pueden generar una sensación de falsa seguridad y hacer que nos confiemos por sentirnos protegidos.