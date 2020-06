Las camas calientes de los temporeros, uno de los grandes riesgos de contagio del coronavirus

"Los brotes de Lleida y Huesca tienen muchas similitudes, son temporeros, muy próximos geográficamente, además han coincidido en el tiempo, lo que nos hace dudar de si no hay relación entre ellos, no podemos garantizarlo pero no es descartable”, ha precisado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que también introdujo un término que no es baladí. Las camas calientes. Es decir, esas camas compartidas en pisos donde viven hasta 11 personas y donde guardar la distancia, lavarse las manos con gel y mantener todo lo necesario para evitar el contagio del coronavirus es misión imposible. Casi tanto como ser capaz de dejar de trabajar. Los temporeros duermen también en la calle, cuando no comparten habitaciones.