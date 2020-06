Simón confirma 51 brotes y descarta que sea posible el blindaje de las fronteras: "Ni locos"

“De los 51 brotes tenemos algunos que están en el día ‘veintitantos’ sin casos asociados. No están oficialmente cerrados. En alguna comunidad no lo han cerrado porque no han tenido tiempo, o no han pasado 28 días (dos periodos de incubación del virus), aunque en principio si pasaran 14 podríamos entender que podría estar cerrado. Hay algunos brotes que ya no son de interés. Por ejemplo, los hospitales vascos de Txagorritxu y Basurto ya no son de interés. Están dentro de los 51, pero ya no son de interés”, ha explicado Fernando Simón, quien ha precisado además que las razones por las que un brote es considerado de interés son variadas: puede ser porque “no se tenga claro el origen”, por “el volumen” de casos que represente el brote, –“incluso pese a tener muy claro el origen”–, ante el temor a “que se descontrole”, así como por tener brotes activos en los cuales “no se sepa a qué casos están afectando o no”, por falta de información.