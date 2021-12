La Comisión de Salud Pública de este miércoles, en la que Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas se han reunido, ha acordado finalmente y "por unanimidad" reducir la cuarentena de todos los positivos por covid-19 a siete días, frente a los diez actualmente fijados , con el principal objetivo de "no paralizar" el funcionamiento del país por el alto número de bajas debido a la enfermedad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha justificado la decisión de reducir las cuarentenas de los positivos en covid a siete días debido a que ómicron tiene un "menor período de incubación" que las variantes anteriores.

Tal y como ha precisado la ministra en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) , no se exigirá prueba para poner fin a este aislamiento. Esta reducción de la cuarentena entrará en vigor a partir de los casos que se diagnostiquen mañana.

La respuesta es no. Solo los positivos asintomáticos podrán guardar una menor cuarentena, de siete días. Los contagiados que sí tengan síntomas, por el contrario, deberán permanecer aislados diez días. "Los asintomáticos no son enfermos como tal", mientras que los que tengan síntomas sí lo son, ha destacado el director del Instituto Carlos III, Cristóbal Belda .

Los contactos estrechos de positivos no están obligados a hacer cuarentena siempre y cuando tengan la pauta de vacunación completa . Es una medida que ya aprobó el Ministerio de Sanidad la pasada semana.

¿Y los no vacunados?

Los no vacunados que han sido contactos estrechos de un positivo también verán reducido su período de aislamiento hasta los siete días, en comparación con diez hasta ahora.

La realidad es que no se sabe. El resto de variantes dejaban de ser contagiosas a los diez días , pero con ómicron lo cierto es que todavía no hay estudios suficientes que puedan revelar nada concreto.

Las opiniones de los expertos no son unánimes. Algunos como Adolfo García-Sastre creen que lo que se intenta evitar es un colapso laboral. Para él lo ideal sería que una persona se hiciera test de antígenos cada dos días y que una vez que diera negativo y no se tengan síntomas -aunque los test de antígenos no son 100% seguros-, se pueda salir.