Sanidad acuerda con las CCAA que la cuarentena de los positivos por covid baje a 7 días

Según han informado fuentes sanitarias y adelantó Informativos Telecinco , igualmente los no vacunados que han sido contactos estrechos de un positivo también verán reducido su período de aislamiento hasta los siete días, en comparación con diez hasta ahora. La norma ya establecía que los vacunados que eran contacto estrecho no tenían que hacer cuarentena.

Las opiniones de los expertos no son unánimes. Algunos como Adolfo García-Sastre creen que lo que se intenta evitar es un colapso laboral. Para él lo ideal sería que una persona se hiciera test de antígenos cada dos días y que una vez que diera negativo y no se tengan síntomas -aunque los test de antígenos no son 100% seguros-, se pueda salir.