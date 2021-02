Muchas personas consideran que recibir un pinchazo en el brazo con una aguja , aunque sea pequeña, no es una experiencia particularmente agradable. Para algunos, el simple pensamiento de ello puede producirles palmas sudorosas, mareos y palpitaciones del corazón. A ese miedo a las agujas y a las inyecciones es lo que en el argot médico se conoce como tripanofobia . Se estima que un 10% de la población la padece en mayor o menor medida, convirtiéndola en una de las fobias más recurrentes.

Suele ser más habitual durante la infancia y su incidencia se va reduciendo tal y como nos vamos acercando a la edad adulta. No obstante, no es extraño conocer a adultos que siguen padeciendo tripanofobia, un miedo que además se intensifica con el paso del tiempo y que suele tener su origen en los primeros años de vida.

Los expertos señalan que la tripanofobia también puede desarrollarse por lo que se conoce como condicionamiento vicario. Es decir, si siendo niños vemos a adultos que entran en estado de pánico a la hora de tener que pincharse. No obstante, es importante diferenciar la tripanofobia de otros miedos irracionales con los que puede confundirse, como la hematofobia, que es el miedo a la sangre, o la aicmofobia, que es el pánico a los objetos punzantes.

No existe una solución rápida para la fobia a las agujas. En el caso de los más pequeños, se recomienda no utilizar las inyecciones como amenaza, ser comprensivos y no llevar a los menores engañados a vacunarse. Es importante la empatía y el saber acompañar al menor en sus miedos, dándole nuestro apoyo y ofreciéndole nuestra calma y seguridad.