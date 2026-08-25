Las autoridades italianas coordinan su búsqueda, pero tras una semana no ha dado resultados y temen la cancelación del operativo

La esposa del burgalés desaparecido tras caer al mar desde su barco en una travesía a Grecia regresa a España por prescripción: "Que no dejen de buscarlo"

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La incertidumbre y el pesar continúa alrededor de la desaparición de Juan José Mutilba, el empresario burgalés que cayó al mar el pasado martes 18 de agosto cuando se encontraba navegando con su barco junto a su esposa en una travesía rumbo a Pilos, Grecia. Desde entonces, las autoridades italianas coordinan un operativo de búsqueda que sigue sin dar ningún resultado, ahondando en la angustia y la desolación de la familia, que implora que el dispositivo no se suspenda.

La esposa del burgalés, Carmen Díez, que permanece en estado de shock y pasó tres días a la deriva, incomunicada y sin cobertura, hasta que pudo pedir ayuda, ya ha regresado a España por prescripción médica. En su cabeza recrea una y otra vez la escena, llegando incluso a culparse de no haber sabido ayudar a su marido cuando le vio en el agua. Se resbaló con la sangre del atún que acababa de pescar y el barco continuó alejándose del punto en el que se precipitó.

¿Cuál fue la última señal de Juan José Mutilba tras caer del barco?

Concretamente, la última señal AIS (Sistema de Identificación Automática) emitida, la cual registra la posición, velocidad y datos de identidad de una embarcación para evitar colisiones en el mar, situaba su velero, bautizado como Theorema, en el mar Jónico y a aproximadamente 120 millas al sureste de Capo Spartivento, en un área en la zona de búsqueda y rescate (SAR) de Italia.

Por esa razón, el Centro Secundario de Salvamento Marítimo (MRSC) de la Guardia Costera de Reggio Calabria asumió la coordinación del operativo de búsqueda, que continúa activo, según informa Euronews citando a la confirmación de las autoridades italianas.

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De este modo, en la búsqueda del empresario español han participado medios aéreos de la Guardia Costera italiana y una aeronave de Frontex, al igual que distintos buques mercantes que, al navegar por la zona, han prestado ayuda al solicitarles colaboración ante cualquier rastro del burgalés. No obstante, y pese a todos los esfuerzos, hasta el momento, y habiendo transcurrido ya una semana desde que Juan José Mutilba cayó de la embarcación, no ha dado resultado.

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La familia, desolada, pide que no se detenga la búsqueda

Pese a que son conscientes de que la situación ya es “casi imposible” tras todo el tiempo transcurrido tras desaparecer en alta mar, la familia del burgalés implora que la búsqueda no se detenga, y ha pedido incluso ayuda al Ministerio del Interior español. Quieren, por un lado, que presionen de algún modo para que el operativo se mantenga activo ante el temor a que sea suspendido. Por otro, buscan conseguir información a través del propio Ministerio, porque lamentan que desde las administraciones implicadas en el despliegue de la búsqueda, es decir, desde Italia, apenas les están informando de “nada”.

Mientras, contra reloj, cada instante que pasa incrementa la angustia por un suceso que tiene su aciago origen en el periplo que el empresario y su esposa iniciaron el pasado lunes 17 de agosto, cuando salieron en el ‘Theorema’ desde Siracusa, en la costa de Sicilia, con destino a Pilos, Grecia.

Fue un día después cuando se produjo aquel aciago accidente. Juan José Mutilba, con la sangre del atún que acababa de pescar, –según la versión de la familia–, se resbaló y cayó por la borda de su velero, –tipo catamarán y comprado apenas un año antes–, perdiéndose en aguas del Jónico.

Como ha confirmado uno de los hijos del matrimonio, Sergio Mutilba, su madre vio al hombre en el agua, pero se quedó “bloqueada” sin saber cómo rescatar al empresario mientras el velero continuaba alejándose. Era una situación extrema y, aunque ella tenía el título de 'Patrón de Embarcaciones de Recreo', nunca se había visto en la posición de tener que tomar el mando del velero sola y en un momento así.

Por ello, ahora no deja de volver a ese momento, preguntándose si pudo haber hecho algo para salvarlo, castigándose además de por su desaparición en esos segundos fatídicos. Todo mientras sus hijos le insisten en que no puede echarse también esa carga encima y los médicos advierten de un posible estrés postraumático.

“Hasta que esté papi, no quiero volver a Burgos”, repetía desde Pilos, donde fue socorrida, según explicaba su hijo Sergio en declaraciones a El Mundo. Sin embargo, y por prescripción médica, se le ha impuesto el regreso a España.

La mujer, testigo directo, estuvo tres días a la deriva y sin cobertura, no siendo hasta el viernes 21 de agosto cuando pudo contactar finalmente con un amigo que tenía conocimientos de navegación, el cual llamó a Salvamento Marítimo de España, que trasladó el aviso y la alarma a las autoridades competentes en Italia y Grecia. Fue así como comenzó todo el despliegue de búsqueda, que todavía hoy sigue sin resultados y con la tensión de que, si todo sigue así, el operativo termine.