Bronchalo, que durante los primeros años del proceso se convirtió en uno de los principales apoyos de su hijo, ahora lleva meses sin hablar con él

El Tribunal de Apelaciones de Tailandia confirma que ya tiene lista la sentencia sobre el recurso de Daniel Sancho

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La situación de Daniel Sancho atraviesa uno de los momentos más delicados no solo en el plano judicial, sino también en el familiar. Tres años después de su ingreso en prisión en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo afronta la espera de una resolución que puede marcar su futuro, Y mientras tanto, su relación con su madre ha dado un giro radical.

Bronchalo, que durante los primeros años del proceso se convirtió en uno de los principales apoyos de su hijo, ha confirmado ahora que lleva meses sin hablar con él y que ha decidido desvincularse de todo lo relacionado con su situación.

Esta decisión llega después de una larga y complicada guerra familiar con Rodolfo Sancho y cuando la sentencia de apelación está ya redactada, aunque todavía no ha sido leída oficialmente.

Silvia Bronchalo rompe su silencio

La noticia se conocía a través del programa 'Fiesta', donde el periodista Kike Calleja explicó que había contactado directamente con ella. La respuesta de la madre de Daniel Sancho dejaba poco margen a la imaginación. "No tengo relación con mi hijo desde hace unos meses porque no me dejo manipular", habría trasladado Bronchalo al periodista.

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Pero la empresaria fue todavía más contundente al explicar cuál es su situación actual y hasta qué punto ha decidido apartarse del proceso. En un mensaje leído públicamente por Calleja, afirmó: "Nadie me ha informado de cómo está el proceso de mi hijo. He decidido desentenderme de todo porque no puedo más. Quiero lo mejor para él y, para que quede claro, no tengo ningún procedimiento legal activo contra Rodolfo".

Sus palabras han llamado la atención teniendo en cuenta el papel que había desempeñado desde que Daniel fue detenido en Tailandia en agosto de 2023. Durante meses viajó al país asiático, acudió a prisión para visitarlo y se ocupó de diferentes necesidades de su hijo. Ahora, sin embargo, ha dejado claro que esa etapa ha terminado. Según se ha conocido en los últimos días, también habría dejado de visitarle y de enviarle dinero.

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De estar a su lado a cortar el contacto

Se trata de un movimiento que no ha pasado desapercibido porque esa actitud la mantuvo hasta hace escasos meses. De hecho, el pasado mes de febrero, durante su entrevista en '¡De Viernes!', Bronchalo relató entre lágrimas cómo estaba viviendo el encarcelamiento de su hijo y reconoció que, pese a todo lo ocurrido, seguía queriéndolo.

"No he sentido en ningún momento odio o rechazo hacia mi hijo. Creo que incluso lo quiero más, porque creo que necesita ayuda, y yo se la voy a dar", aseveró entonces.

También confesó que todavía era incapaz de asimilar lo sucedido: "Me cuesta mucho entender cómo ha pasado esto. Qué cambió para que algo así pudiera pasar. Porque de pequeño no era un niño violento. Nunca fue un niño violento. Nunca pegaba a niños en el colegio. De hecho, era al revés. Le pegaban a él cuando era pequeño".

En aquella entrevista recordó con detalle la infancia de Daniel, describiéndolo como un niño "feñiz". "Le queríamos todos, mi familia, la familia de su padre. Era el primer nieto en la familia de los dos y era un muñeco", explicó.

Asimismo, Bronchalo desveló cómo vivió Daniel la sentencia de primera instancia, dictada en agosto de 2024. El Tribunal Provincial de Koh Samui lo condenó a cadena perpetua por asesinato premeditado y también lo declaró culpable de ocultación del cadáver y destrucción del pasaporte de Arrieta.

La madre aseguró que su hijo no esperaba una condena semejante: "No esperaba esa sentencia. Él esperaba o una absolución o una condena mucho menor. El equipo jurídico le hizo creer que podría salir absuelto".

La guerra con Rodolfo Sancho, clave en el conflicto

El distanciamiento entre Silvia y Daniel no puede entenderse sin tener en cuenta el conflicto que desde hace meses mantienen los padres del condenado.

Bronchalo denunció a Rodolfo Sancho por supuestas vejaciones e insultos a raíz de mensajes privados. El asunto llegó a los tribunales y ambos se enfrentaron en un juicio celebrado el pasado mes de abril.

En ese contexto, el recluso habría pedido a su madre que retirase las denuncias y acciones legales que había presentado contra el actor. Esta circunstancia explica, en parte, la distancia entre madre e hijo.

Según contó Bronchalo el pasado mes de mayo, durante una conversación telefónica su hijo le habría pedido que retirase la denuncia contra Rodolfo. "Mi hijo me dijo que o retiraba la denuncia a su padre o me iban a destruir", desveló.

El abogado Marcos García-Montes afirmó que Daniel había mostrado su disposición a declarar para defender a su padre, dejando claro el papel que ahora ha pasado a ocupar el actor.

Finalmente, Rodolfo Sancho fue absuelto al considerar el juez que los mensajes examinados no constituían una lesión de la dignidad de su expareja que permitiera una condena por ese delito.