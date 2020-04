Javier Ruiz: "La Unión Europea se está jugando su razón de ser: si no se actúa ahora, cuándo"

La situación nos sitúa no ante uno sino, “como mínimo”, dice Ruiz, ante “dos fracasos” de Europa. “El primero es el que se vivió anoche: 14 horas de debate para un programa de rescate urgente y la Unión Europea no fue capaz de sacarlo adelante. Y esto es solo lo urgente. A medio plazo hay un segundo fracaso: hay un Plan Marshall que desarrollar, bonos para toda la UE, préstamos para toda la Unión Europea que desarrollar y un europaro que desarrollar. Y tampoco eso está sobre la mesa. Así que ha habido un fracaso anoche, puede haber un fracaso a medio plazo. Lo más preocupante es lo otro: A largo plazo la Unión Europea se está jugando su razón de ser. Si no se actúa ahora, ¿cuándo se puede actuar?”, ha cuestionado.