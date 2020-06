Con el fin del estado de alarma llega la libre circulación: a partir del día 21 se podrá viajar entre comunidades

El estado de alarma tiene vigencia "hasta las 00:00 horas del día 21 de junio"

Con el fin de las limitaciones llega la libre movilidad

Sanidad recomienda no desplazarse a no ser que sea necesario

El pasado 14 de marzo, España activó el estado de alarma para contener el coronavirus. Este sábado será ya el último de esos 98 días que el país se encontrará en el periodo excepcional de limitaciones a las relaciones sociales, la movilidad y la actividad. Tras él llegará la 'nueva normalidad'.

El Real Decreto que recoge estas limitaciones es el 555/2020 de 5 de junio, y en él se informa de que la prórroga del estado de alarma declarado el 14 de marzo por el Real Decreto 463/2020 se extenderá "hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020".

Por tanto, este domingo 21 de junio se eliminan las restricciones de movilidad, aunque todavía haya territorios que no hayan acabado las tres fases iniciales de desescalada establecidas por el Ejecutivo, como es el caso de Madrid.

Este domingo también cae, ya en toda España, el mando único del Gobierno, y serán los presidentes autonómicos los encargados de tomar las medidas de salud y los protocolos necesarios en cada comunidad para frenar la pandemia.

Por lo tanto, viajar a otras comunidades podrá hacerse desde el próximo 21 de junio, aunque las autoridades piden calma a los ciudadanos y no olvidar que el coronavirus sigue estando ahí.

Este levantamiento de las restricciones llega cuando algunas comunidades ya habían permitido la movilidad interprovincial, al encontrarse en fase 3, o incluso en la 'nueva normalidad', como Galicia, que fue la primera en entrar. Pero ahora, está movilidad se extenderá a todos los territorios.

Autorizados los vuelos procedentes de la Unión Europea y espacio Schengen

Este día 21 también se abre el transporte aéreo en nuestro país. Así, a partir del día 21 están autorizados los vuelos procedentes de la Unión Europea y espacio Schengen, mientras que la frontera con Portugal tendrá que esperar al próximo 1 de julio.

Sobre esta medida, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la que le tranquiliza ante la llegada de turistas a España a través de los aeropuertos y le recuerda que ya están vigentes en los mismos las recomendaciones de la Unión Europea.

"Quiero transmitirle un mensaje de tranquilidad, en cuanto que las medidas han sido y siguen siendo aplicadas", subraya Sánchez, que recuerda que el próximo 21 de junio estarán autorizados los vuelos procedentes de la Unión Europea y espacio Schengen, "donde la situación epidemiológica es muy similar a la española".

En esta línea, el presidente español subraya que no será hasta el 1 de julio cuando se abrirán las fronteras a terceros países de manera escalonada, una apertura que será "coordinada" con la Unión Europea.

"Esta apertura será coordinada con nuestros socios de la Unión mediante un 'listado común' basado en las restricciones establecidas de manera conjunta para estos terceros países", asegura el presidente del Gobierno. "Para poder tomar tierra en cualquiera de los aeropuertos designados como Puntos de entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia internacional, deberán acreditar como requisito imprescindible que la situación epidemiológica de su origen sea análoga o mejor que la de la UE", alega.

Simón recomienda no cambiar de provincia salvo que sea necesario aunque acabe el estado de alarma

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha pedido a los ciudadanos que, aunque acabe el estado de alarma, procuren no cambiar de provincia o de comunidad autónoma salvo que sea necesario al menos hasta que el riesgo de contagio sea cercano a cero.

Así lo ha afirmado al ser preguntado sobre los posibles cambios que se podrían incluir en el decreto de nueva normalidad que regirá a partir del próximo domingo.

El director del CCAES ha asegurado que este decreto establece medida comunes para toda España y que se aplicarán en todo el territorio. Algunas, precisa, dependen de la responsabilidad personal, aunque se hará publicidad de ellas y junto a ellas hay otra serie de medidas especiales de protección en el sector del transporte.

Pero ha explicado que las CCAA tienen capacidad de legislar medidas más específicas relacionadas con otros aspectos relacionados con la transmisión como el ocio nocturno o eventos masivos.

Esperar a que el riesgo sea cercano a cero para viajar

Y aunque ha recordado que la movilidad entre provincias y comunidades autonómas, una vez que acaba el decreto de alarma, no se puede restringir ha dejado claro que "es recomendable no moverse cuando no es necesario sobre todo entre provincias hasta que tengamos un nivel de transmisión cercano a cero". En este sentido, ha asegurado que ya se está cerca de ese nivel cero de transmisión pero aún queda "un poquito".

Al margen de esta recomendación, afirma que durante el verano no se tenga miedo, pero sí respeto por la dramática experiencia reciente. Por ello, ha insistido en tener cuidado con no rebajar más de la cuenta las medidas de prevención. Recuerda que ahora las cosas van bien y espera que sigan así, pero insiste en que solo se podrá mantener la calma si entre todos se mantienen las medidas adecuadas para que el "riesgo residual no se acabe convirtiendo en una nueva onda epidémica".

Asegura, en este sentido, que una parte depende de cada persona, pero admite que otra depende de lo que hagan las instituciones con los viajeros, de los que asegura que no tienen por qué suponer un riesgo si no tienen el virus.

Pero aunque dice que no se tiene que tener miedo de los viajeros que lleguen, considera que se tiene que tratar de controlar los viajeros que puedan tener sintomatología o casos posibles. Para ello, afirma que se están implementando medidas que propone Sanidad Exterior en Puertos y Aeropuertos y a nivel interno para tratar de reducir los riesgos asociados a los viajes nacionales e internacionales.