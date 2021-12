Quique Bassat, epidemiólogo de ISGlobal en Barcelona, asegura al diario La Razón que "no hemos aprendido nada de las olas anteriores, y se ve claramente en las aglomeraciones que han tenido lugar en muchas ciudades en el puente de la semana pasada. Nos hemos olvidado de lo prioritario de la prevención básica para combatir este terrible virus, que es, no juntarnos y no exponernos a la transmisión a partir del contacto con otras personas. No lo estamos haciendo bien ahora", remacha.