Fernando Simón informa de 158 brotes activos en España con 1.973 casos en total

Por otro lado, tras aseverar que las cifras de fallecidos “se mantienen, sin subir ni bajar”, ha subrayado que “la ocupación hospitalaria y la ocupación en UCI, pese a los brotes y la transmisión que se está observando en Cataluña y Aragón sigue yendo a la baja”. “La semana pasada, a fecha del viernes, el número de hospitalizados era de 1.110, de los cuales 135 estaban hospitalizados en UCI, lo que quiere decir que a pesar del incremento de hospitalizaciones que ha habido por ejemplo en Lérida, el resto de los brotes que se están identificando no generan un impacto sobre el sistema porque, como sabemos, son casos más leves, en personas más jóvenes, que tienen un pronóstico mucho mejor, lo que no quiere decir que algunos de ellos no tengan que ser hospitalizados. Algunos de ellos pueden tener cuadros realmente graves. De hecho, ahora mismo de los casos que hay en UCI hay un porcentaje no desdeñables de personas más jóvenes”.