La curva de contagio se dispara en Cataluña con 1.293 casos: Lleida pide "microconfinamientos" por los brotes

No tiene freno y preocupa, como ha reconocido Fernando Simón. La curva de contagios del coronavirus en Cataluña vuelve a subir a niveles no vistos. La Consejería de Salud ha reportado hoy un total de 79.595 positivos confirmados de Covid-19, es decir, que ha sumado 1.293 casos desde el recuento ofrecido ayer. El número de fallecidos por esta enfermedad en la comunidad catalana es de 12.631 personas, cuatro más. El crecimiento más preocupante de nuevos pacientes con coronavirus se reflejan en las zonas sanitarias de Barcelona, sus dos áreas metropolitanas y Lleida --sobre todo por el Segrià, comarca confinada desde hace 12 días--. Entre las cuatro suman el 83,7% del aumento diario, con 1.082 casos.

Asimismo, exigen no detener la actividad económica del territorio, con la autorización de la movilidad de los trabajadores de empresas con servicios "no esenciales" y, de no ser así, piden que la Administración se haga cargo de sus salarios y Seguridad Social.