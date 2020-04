Las grandes dudas que deja el plan de desescalada y que nadie acaba de entender

El Plan de desescalada deja muchas cosas en el aire. Además de las cosas que se podrán hacer en la fase cero , en la fase uno , en la fase 2 y en la fase 3 y que ya están claras, hay algunas preguntas que aún no tienen una respuesta clara y para la que el Gobierno pide tiempo. Estas son algunas que aún no quedan muy claras.

¿Cómo puedo ir a tomar algo a una terraza donde quiera si sigue el Estado de alarma?

El sector de la hostelería y del comercio han puesto el dedo en la llaga al señalar que "no hay que olvidar que el 4 de mayo estamos todavía en estado de alarma, la gente no es libre de moverse por las calles y la posibilidad de que vaya a comprar al comercio minorista todavía será mínima, lo lógico y normal es que exista una paridad, que los comercios minoristas puedan abrir cuando la gente pueda salir a la calle a hacer su vida normal, dentro de las limitaciones sanitarias". Lo mismo ocurre con unas terrazas, si la libertad de movimientos no existe y solo podemos movernos un kilómetro o ir a zonas esenciales, no podremos acudir a la terraza que queramos. Cómo va a acudir la clientela si el estado de alarma se va a prolongar al menos hasta el 11 de mayo y la gente solo puede salir a pasear o hacer deporte durante una hora.