Illa dice ahora que siempre recomendó el uso de mascarilla cuando en febrero hablaba de no crear alarma social

Illa se ha pronunciado así después de que varios grupos parlamentarios, como Vox o el PP, le hayan reprochado el cambio de criterio en torno al uso de las mascarillas , las cuales desde este jueves son obligatorias en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros.

Precisamente el pasado 8 de abril en su comparecencia en la Cámara Baja, Illa informó de que el Gobierno iba a recomendar el uso de las mascarillas si así lo aconsejaban los organismos internacionales como, por ejemplo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), si bien no fue hasta el 10 de abril cuando la recomendación de uso se hizo oficial.

"Los españoles no entienden cómo las mascarillas han pasado de no ser necesarias a recomendables" , ha criticado la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, quien ha denunciado que el Gobierno mintiese a la población porque "eran incapaces de proporcionar a los españoles las mascarillas".

Además, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario de Vox, Juan Luis Steegman, ha criticado que el Gobierno dijera que el uso de mascarillas era "contraproducente" en el "peor" momento de la pandemia; mientras que el portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso, Guillermo Díaz, ha asegurado que el Gobierno no quiso "decir la verdad" y ha preguntado si hay algún informe del Ministerio de Sanidad que desaconseje el uso de las mascarillas.

Illa decía en febrero que el uso de mascarilla creaba alarmismo

Sin embargo, y pese a estas críticas, el ministro ha asegurado que el Gobierno "siempre ha dicho" que el uso de las mascarillas era recomendable, pero que no sustituye a otras medidas muy importantes como la distancia interpersonal o el lavado de manos. "En el momento en el que, fruto de la desescalada, se están tomando medidas que permiten salir a la ciudadanía es cuando pasamos de lo altamente recomendable a obligarlo", ha aseverado el ministro de Sanidad. Simón fue más claro y dijo que si no se habían obligado antes a llevar mascarillas es porque no había.