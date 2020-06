Ayuso ante la madrileñofobia: “Me duele, somos una región plural y nunca hemos distinguido por la procedencia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa de los madrileños. "Me duele el tema de la ' madrileñofobia '. Somos una región solidaria, plural y nunca hemos distinguido por la procedencia” .

Considera la presidenta regional que este término es consecuencia del rechazo de la izquierda a Madrid . "Llevan 20 años intentando gobernar y no lo han conseguido", ha afirmado en una entrevista en la Cope. Ayuso cree que ese rechazo a Madrid se ha trasladado también a las decisiones sobre los cambios de fase y ha pedido no dejarse llevar por el miedo.

"Me duele el tema de la 'madrileñofobia' . En algunos casos viene de dirigentes que tienen miedo al contagio, pero los madrileños se han quedado en casa y hemos contenido entre todos este virus. Madrid es ahora una población que ha aprendido especialmente del Covid ”, ha dicho.

“Los madrileños somos España. Somos una región solidaria, plural y nunca hemos distinguido por la procedencia. De repente, esos mensajes del terruño me ofenden porque los madrileños no se han movido aún de la Comunidad y hay rebrotes. El virus no distingue sobre procedencias", ha sentenciado.