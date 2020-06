Fernando Simón: "No hay que tener 'madrileñofobia'"

Los pacientes en UCI han bajado hasta 352

Rechaza la "madrileñofobia" pero pide máxima cautela ante un repunte

En este sentido, el epidemiólogo ha salido en defensa de la Comunidad de Madrid sin olvidarse de la necesidad de extremar la precaución en la capital de España por sus especiales características: “Yo creo que ahora mismo Madrid ha hecho un esfuerzo enorme por controlar la epidemia al igual que han hecho todas las comunidades autónomas. Madrid y Barcelona, por sus características, son zonas de mucho más riesgo de transmisión en España. Esto pasa. No solo porque haya una densidad de población enorme, y no solo porque en Madrid haya una gran movilidad de personas mucho mayor, donde además sus medios de transporte comunitarios son mucho más masivos… Todo esto pone a Madrid en situación complicada. Pero a su vez es un nodo de comunicaciones. En Madrid no solo pasa lo que le pasa a los madrileños, sino también lo que les pasa a los viajeros que pasan por Madrid. Tenemos que ser sensatos. No hay que tener esa ‘madrileñofobia’. Sí que es cierto que hay que tener cuidado. Madrid durante unas semanas y un par de meses fue la zona donde más transmisión ha habido. Siguen teniendo algo más de casos, pero sus tasas, el número de casos por población y la capacidad de control que tienen es muy buena. Están incluso mejor que algunas. Desde este punto de vista no hay que tener ningún miedo. Pero en Madrid hay que tener más que cuidado que en ningún otro sitio ante algún repunte. Cualquier introducción del virus hay que tomársela más en serio que en otras zonas que puedan ser más rurales”, ha contestado, destacando que “Madrid está muy similar al resto de las comunidades de España”, en lo que atañe a la situación de respuesta epidemiológica.