El delegado del Gobierno en Madrid no descarta una moción de censura contra Ayuso por su gestión de la crisis del COVID-19

"La posibilidad de la moción está y sigue estando. Pero no quiere decir que se vaya a proponer de manera inmediata", ha recalcado el socialista, quien ha indicado en una entrevista en Onda Madrid, que el partido que la planteará será el que ganó las elecciones en Madrid y habrá que ponerla encima de la mesa "con seriedad, con rigor y con un candidato". "Sí vemos que se necesita. No la descartamos pero no será de manera inmediata. Creo que sí hay motivos por la gestión de la crisis que no ha sido todo lo acertada", ha dicho.