Los muertos en España por coronavirus se disparan en 688 y alcanzan los 28.628 por los datos acumulados de Cataluña

Así lo ha dicho Simón en rueda de prensa este viernes, en la que ha asegurado que "no es baladí no saber qué está pasando en Cataluña" y, aunque ha incidido en que los problemas están asociados a una zona concreta, ha dicho que podría pasar en otras.



"Si no se soluciona este problema, habrá que tener discusiones a nivel más alto" entre las administraciones nacional y catalana, ha advertido el experto, para garantizar la seguridad no solo de los catalanes sino de todos los españoles. Fernando Simón, también ha comentado que se han producido "pequeños rebrotes" del nuevo coronavirus en algunas provincias españolas, si bien ha asegurado que se han podido contener.