El dolor de cabeza de los datos de Cataluña: el doble de muertes y miles de infectados más que Sanidad

Las víctimas mortales contabilizadas por las empresas funerarias en Cataluña elevan el total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia a 11.766 frente a las 6.656 de Sanidad

El Departamento de Salud informa de que hasta ahora en Cataluña ha habido un total de 64.037 casos positivos, Sanidad habla de 57.036

El repunte de 635 fallecidos de Cataluña sorprenden a Sanidad

Cataluña y sus datos tienen en un puño a los expertos. Lo ha reconocido Simón. Los datos en las últimas fechas no acaban de cuadrar y hoy los muertos acumulados en Cataluña han elevado de forma radical los muertos acumulados por el coronavirus, con un desfase de 688 en el total de España hasta llegar a los 28.628, de los que 635 corresponden a Cataluña. Simón se ha mostrado preocupado y ha dejado claro que no es una cuestión baladí, aunque Cataluña solo haya dado el dato de 3 muertos en las últimas 24 horas. La discrepancia a la hora de contabilizar los datos generan no poca desconfianza en unos ciudadanos que ya no saben a qué atenerse.

Las víctimas mortales contabilizadas por las empresas funerarias en Cataluña elevan el total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia a 11.766, cerca del doble de las muertes registradas por el Ministerio de Sanidad del Ejecutivo central que en los últimos datos cifra el número de muertes en Cataluña en 6.021, ayer y 6.656 hoy, según informa este viernes el departamento de Salud de la Generalitat. Las víctimas de la Generalitat incluyen las registradas en centros hospitalarios, residencias y domicilios.

El Departamento de Salud informa de que hasta ahora en Cataluña ha habido un total de 64.037 casos positivos acumulados de coronavirus, casi 10.000 más de los contabilizados por Sanidad, que a fecha de hoy son 57.036 confirmados por PCR.

Según los datos diarios que facilita el departamento de Salud, en Cataluña han fallecido hasta ayer 11.766 personas víctimas de Covid, 43 más que lo reportado ayer, aunque no coincide con las cifras de fallecidos en las últimas 24 horas porque existe un desfase de días en la comunicación.



Mientras el Centro de Regulación Genómica-Centro Nacional de Análisis Genómico, el Instituto de Investigación Biomédica y el Instituto de Bioingeniería de Cataluña han analizado ya 22.795 muestras mediante PCR, Salud ha decidido cancelar la previsión de que se sumaran también los laboratorios de las principales universidades catalanas para que hicieran otros 139.000 test PCR, al considerar que ya no es necesario.



El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha afirmado que "el virus parece que se está yendo, pero no nos podemos relajar" porque, según él, el sistema sanitario catalán, "que necesitaría 5.000 millones de euros más", no soportaría una segunda ola de COVID-19

Barcelona y su área metropolitana pese a todo van a estar en fase 1, y las regiones sanitarias del Camp de Tarragona, Terres del Ebre y Alt Pirineu i Aran en la fase 2 de la desescalada, pese a que el Ministerio ha detectado algunas "incongruencias" en los datos que proporciona la Generalitat.

Mientras tanto, las regiones sanitarias de Girona, Lleida y Catalunya Central continuarán una semana más en fase 1.