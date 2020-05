Última hora del coronavirus: España entera espera avanzar en la desescalada

10.00 El exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado al Gobierno de que si no cumple con la mesa de negociación con Cataluña "no hace falta que cuenten con ERC", tras lo que ha reprochado que el Ejecutivo central haya escogido a la derecha , en referencia al apoyo de Cs a la quinta prórroga del estado de alarma.

9.55 La infección por COVID-19 puede causar tiroiditis subaguda , según un nuevo estudio publicado en 'The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism' que informa del primer caso conocido.

9.00 Un alto el fuego mundial para centrar los esfuerzos en la lucha contra la COVID-19. Ese fue el llamamiento que hizo el 23 de marzo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sin embargo, casi dos meses después, no solo las armas no se han callado y los enfrentamientos no han cesado en buena parte del mundo sino que más de 660.000 personas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares por ello.