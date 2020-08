Última hora del coronavirus: Entra en vigor la orden que aísla Aranda de Duero

6.30 A partir de las ocho de la mañana, y durante 14 días, no se puede salir ni entrar en la localidad burgalesa de Aranda de Duero si no es por causa justificada. Además, se recomienda no salir de casa. Son medidas tomadas después del aumento de contagios en los últimos días y tras conocer que hay cinco brotes que no están controlados.