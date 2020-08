Última hora del coronavirus: España, más cerca de confinamientos "en puntos concretos"

131.000 contagios de coronavirus desde el fin del estado de alarma. 3.349 en las últimas 24 horas. Son los datos de la pandemia hoy en España. Datos malos, sin paliativos, que pueden llevar a decisiones más contundentes en los próximos días. "Las cosas no van bien", decía ayer Fernando Simón. Y, con estas cifras, cada vez se complica más la vuelta al cole en poco más de dos semanas. Aún no hay planes claros y profesores, padres y alumnos exigen una información que no llegará hasta la semana que viene.