Actores, músicos, 'influencers', todos a una tras el llamamiento de Fernando Simón: "Poneos la mascarilla"

Simón afirma que los 'influencers' de España pueden "ayudar a controlar la epidemia" con su visibilidad

En este sentido, Simón ha aseverado que "todos aquellos" que tienen "alguna posibilidad de influir en la población", entre los que se incluye porque tiene "cierta visibilidad", deben "concienciar a la gente de lo que hay que hacer, y no de lo que no hay que hacer".

De esta forma, el doctor ha manifestado que los datos de contagios que se están dando en este momento "no son como los de antes" , pero ha asegurado que no se puede permitir que "siga hacia arriba".

En este contexto, pide a los jóvenes que no piensen únicamente que sus contactos tienen 20 años y un posible contagio no va a ser grave, y tengan en cuenta las personas que pueden entrar en contacto con ellos. No obstante, Simón defiende que "no hay que criminalizar a nadie", pero pide "dar un paso más allá".